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السعودية | الديوان الملكي : وفاة صاحب السمو الأمير فهد بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل

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فاطمة الخولي 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعة واحدة - 10:49 صباحًا, 26 فبراير 2021 م

المناطق - واس

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :
“بيان من الديوان الملكي”
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير / فهد بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ اليوم الجمعة الموافق 14 / 7 / 1442هـ، في مدينة الرياض.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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