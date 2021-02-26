تعرف على أدنى درجات الحرارة المسجلة اليوم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

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نشر الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني بيانًا يتضمن درجات الحرارة التي تم رصدها في عدد من المدن السعودية صباح اليوم حيث تراجعت درجة الحرارة بفعل تأثير كتلة قطبية باردة.

درجات الحرارة اليوم

وقال الحصيني نلاحظ تأثير الكتلة الباردة التي أصلها قطبي على معظم المناطق بأجواء باردة وسجلت العاصمة الرياض حرارة (8 °C) ومطار الملك خالد (7°C) ومتوقع – بإذن الله – اليوم الجمعة أمطار على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية وعمان وجنوب الإمارات.

درجة الحرارة في المدن الرئيسية

وبحسب البيان فقد سجلت درجات الحرارة في مكة المكرمة 19 درجة وفي المدينة المنورة 13 وفي جدة 21، فيما سجلت أبها 12، الأحساء 9، الباحة 13 فيما كانت أدنى درجة حرارة مسجلة اليوم في حائل والجوف بواقع 5 و6 درجات على التوالي.

حالة الطقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقسًا مستقرًا بوجه عام على معظم مناطق المملكة، بينما يستمر نشاط الرياح السطحية على أجزاء من شرق ووسط المملكة يمتد إلى منطقة نجران.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 16-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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