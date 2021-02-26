نظام نور يبدأ تسجيل الطلاب المستجدين برقم الهوية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

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يبدأ نظام نور اليوم الجمعة في استقبال طلبات تسجيل الطلاب المستجدين في المرحلة الثانية من القبول للعام الدراسي القادم 1443هـ وذلك وفق الجدولة الزمنية التي أعلنتها وزارة التعليم في وقت سابق.

وتشمل هذه المرحلة تسجيل الطلاب السعوديين وأبناء السعوديات من آباء غير سعوديين في المدارس الحكومية ومدارس التحفيظ التي لا تجرى بها مفاضلة.

طريقة التسجيل في نظام نور برقم الهوية

يذكر أن التسجيل يتم عن طريق ولي الأمر عبر نظام نور فيما يتم تسجيل بعض الحالات عن طريق قائد المدرسة كحال الطالب أو الطالبة الذين ليس لدى ولي أمرهم القدرة على التسجيل، والطالب من أم سعودية وأب غير سعودي والطلاب الخليجيين وطلاب الرعاية الاجتماعية والطلاب الذين لم تستكمل هوياتهم والطلاب المتجاوزين لسن 11 عامًا وطلاب التربية الخاصة الذين تجاوزت أعمارهم سن القبول.

خطوات تسجيل المستجدين في موقع نور

الدخول على الشاشة الرئيسية في موقع نور.

اختيار رابط التسجيل لولي الأمر.

إدخال سجل ولي الأمر.

أدخل اسم المستخدم.

اختيار تسجيل طالب جديد.

إدخال (رقم الهوية / الإقامة) – صلة القرابة – تاريخ الميلاد.

تحديد صف الطفل : ويكون بناءً على تاريخ الميلاد المدخل في الخطوة السابقة.

إدخال بيانات الطالب وبيانات السكن والاتصال.

اختيار المدرسة حسب إدارة التعليم.

الإقرار والتعهد.

الجدول الزمني في موقع نور

يأتي هذا فيما سيبدأ تسجيل الطلاب غير السعوديين الذين يعاملون معاملة السعوديين من أبناء القبائل النازحة، ومواطني دول الخليج العربي، وأبناء الجالية اليمنية وأبناء الدبلوماسيين يوم الـ14 من شهر شعبان القادم، وذلك عبر موقع نور الإلكتروني.

وكان التسجيل في مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية التي يجري بها مفاضلة بدأ خلال الفترة من 11 – 6/24/ 1442هـ، فيما يتم إجراء المفاضلة بالمدارس للطلاب المستجدين في نظام نور، من 1442/6/25هـ إلى 1442/7/13هـ مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية واتخاذ كافة التدابير لضمان ذلك، كما بدأ تسجيل الطلاب السعوديين وغير السعوديين في المدارس العالمية والأجنبية والمدارس الأهلية المطبقة للبرامج الدولية يوم 1442/6/11هـ.

تسجيل خريجي الروضات الحكومية والأهلية

ويبدأ تسجيل من تقل أعمارهم عن الست سنوات بمائة وثمانين يومًا من خريجي الروضات الحكومية والأهلية المعتمدة في نظام نور لجميع الجنسيات وفي جميع المدارس يوم 1442/10/4هـ، وتسجيل خريجي روضات المدارس العالمية والأجنبية والمدارس الأهلية المطبقة للبرامج الدولية من داخل المملكة وخريجي الروضات القادمين من خارج المملكة لجميع الجنسيات وفي جميع المدارس يوم 1443/1/7هـ، كما يستمر التسجيل حتى تسديد الشواغر أو انتهاء الموعد وإقفال التسجيل في 1443/2/19هـ.

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