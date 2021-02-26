مجلس الأمن يطالب الحوثيين بتسهيل وصول فرق التفتيش إلى صافر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-26

متابعات الخليج 365 -واس

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أدان مجلس الأمن الدولي، هجمات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على المملكة العربية السعودية.

وقام المجلس أمس باعتماد القرار رقم 2564 الذي تقدم به الوفد البريطاني لدى المجلس، والقاضي بتجديد نظام العقوبات في اليمن، وتمديد عمل فريق الخبراء لعام حتى 28 فبراير 2022.

مجلس الأمن يدين هجمات الحوثيين

ودعا المجلس إلى وقف فوري للهجمات دون شروط مسبقة، مؤكداً الحاجة إلى خفض التصعيد في جميع أنحاء اليمن ووقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، وتنفيذ دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لوقف إطلاق النار العالمي.

إنقاذ ناقلة النفط صافر

وطالب المجلس، الحوثيين بالسماح لمسؤولي الأمم المتحدة للوصول الآمن وغير المشروط ودون تأخير لناقلة النفط صافر التي تقع في شمال اليمن، مشدداً على تحمل الحوثيين مسؤولية الوضع وعدم الاستجابة لهذا الخطر البيئي والإنساني الكبير.

وأعرب المجلس عن إدانته بشدة للتصعيد المستمر في مأرب باليمن، كما أضاف المجلس القيادي في مليشيا الحوثي الإرهابية سلطان زابن في قائمة العقوبات.

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