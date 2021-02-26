اخبار السعوديه

الديوان الملكي : وفاة الأمير فهد بن محمد بن عبدالعزيز

0 نشر
editor20 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم الديوان الملكي : وفاة الأمير فهد بن محمد بن عبدالعزيز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-26

الديوان الملكي : وفاة الأمير فهد بن محمد بن عبدالعزيز

متابعات الخليج 365 - واس


اسمع الخبر

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير / فهد بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ اليوم الجمعة الموافق 14 / 7 / 1442هـ، في مدينة الرياض.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.


شارك الخبر

شارك الخبر




محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا