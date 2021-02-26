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شكرا لقرائتكم الديوان الملكي : وفاة الأمير فهد بن محمد بن عبدالعزيز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-26
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صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :
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الديوان الملكي : وفاة الأمير فهد بن محمد بن عبدالعزيز
متابعات الخليج 365 - واس
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صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير / فهد بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ اليوم الجمعة الموافق 14 / 7 / 1442هـ، في مدينة الرياض.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
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