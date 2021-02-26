حاكم عجمان يهنئ الملك سلمان بنجاح العملية الجراحية لـ ولي العهد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-26

متابعات الخليج 365 - واس

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هنأ صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان في برقيةٍ أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وسأل سمو حاكم عجمان الله العلي القدير أن يديم على سمو ولي العهد لباس الصحة والعافية.

كما أعرب صاحب السمو حاكم عجمان في برقية مماثلة لسمو ولي العهد – حفظه الله – عن التهنئة بنجاح العملية الجراحية التي أجراها سمو ولي العهد.

وهنأ الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان في برقيتين مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد – حفظهما الله – بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها سمو ولي العهد.

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