كراني يكشف موعد إستقرار الأحوال الجوية

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توقع خبير الطقس حسن كراني، تعمق الزائد القطبي اليوم الجمعة، مصحوب بتجدد في المياه وضباب وصقيع على الحدود الشمالية.

وأضاف كراني أن الشرق والوسط يشهد ضباب وبرد شديد ليلا وفجرا ويبدأ رحيله السبت، حيث تستقر الأجواء ويسود الدفئ. وأشار خبير الطقس أن يوم السبت سيكون بداية تكون موجات قطبية إفتراضية متباعدة. Source slaati





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