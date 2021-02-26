المدني يكشف عن مفاجأة لأصحاب الأراضي التي دخلت ضمن مشروع السودة

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قال الرئيس التنفيذي لشركة السودة للتطوير، المهندس حسام الدين المدني، إن الخط الزمني للمشروع يتضمن تطوير 2.7 ألف وحدة فندقية، و1.3 ألف وحدة سكنية، و30 مرفقا نوعيا للخدمات الترفيهية.

وأوضح حسام الدين المدني، خلال حواره بقناة العربية، أن التطوير وأثر البناء سيكون في أماكن محدودة داخل منطقة المشروع، وفي حال تقاطعت الأعمال مع الممتلكات الخاصة للمواطنين سيتم اتخاذ الأجراء المتبع في تعويض أصحاب الأراضي.

وأشار إلى أن العمل بدأ فعلياً في المشروع من خلال المخطط العام، وسيتم الانتهاء منه قريباً، ومن ثم الإعلان عن تفاصيل أماكن التطوير في النصف الثاني من العام الجاري.

وتابع أن مساحة المشروع تبلغ 627 كيلومترا، تشمل السودة وأجزاء كبيرة من رجال ألمع، ويستهدف جذب استثمارات من القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

Source slaati

