كاتب صحفي يذكر وقائع فساد وإهمال لأطباء.. أبرزها طبيب يتحرش بمريضة (فيديو)

︎ :

.



ذكر الكاتب الصحفي محمد الأحيدب، بعض وقائع الإهمال والفساد التي وقع فيها عدد من الأطباء خلال عملهم مع المرضى وأسرهم.

وقال الأحيدب، إن أحد الأطباء النفسيين استغل مشكلة مريضة نفسية تشكو من زوجها وتحرّش بها خلال علاجه لها، وإن طبيباً آخر بتخصص الأطفال أوقع بين أم لطفل يُعالج عنده وزوجها وأقنعها بالطلاق منه ليتزوجها هو بعد ذلك.

وأضاف الأحيدب خلال إحدى حلقات برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن هناك أمثلة للإهمال الطبي بينها عدم قراءة طبيب قبل إجراء عملية لأحد المرضى الملف الخاص به ما تسبب في وفاته بنزيف، وكذلك إجراء طبيب عملية بتر خاطئة لقدم يسرى لمريض يشكو من قدمه اليمنى، بالإضافة إلى إجراء طبيب عملية بالعين اليسرى للمريض رغم أن الألم باليمنى.

وأشار إلى أن بعض الأطباء الذين يعملون بمستشفيات حكومية يتعجلون للذهاب سريعاً لعملهم بالمستشفيات الخاصة، موضحاً أن إنشاء محاكم مُتخصصة لنظر قضايا الأخطاء الطبية يحتاج لمحامين متخصصين صحياً يدافعون عن حقوق المرضى.

Source akhbaar24.argaam

