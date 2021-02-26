︎ :
.
ذكر الكاتب الصحفي محمد الأحيدب، بعض وقائع الإهمال والفساد التي وقع فيها عدد من الأطباء خلال عملهم مع المرضى وأسرهم.
وقال الأحيدب، إن أحد الأطباء النفسيين استغل مشكلة مريضة نفسية تشكو من زوجها وتحرّش بها خلال علاجه لها، وإن طبيباً آخر بتخصص الأطفال أوقع بين أم لطفل يُعالج عنده وزوجها وأقنعها بالطلاق منه ليتزوجها هو بعد ذلك.
وأضاف الأحيدب خلال إحدى حلقات برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن هناك أمثلة للإهمال الطبي بينها عدم قراءة طبيب قبل إجراء عملية لأحد المرضى الملف الخاص به ما تسبب في وفاته بنزيف، وكذلك إجراء طبيب عملية بتر خاطئة لقدم يسرى لمريض يشكو من قدمه اليمنى، بالإضافة إلى إجراء طبيب عملية بالعين اليسرى للمريض رغم أن الألم باليمنى.
وأشار إلى أن بعض الأطباء الذين يعملون بمستشفيات حكومية يتعجلون للذهاب سريعاً لعملهم بالمستشفيات الخاصة، موضحاً أن إنشاء محاكم مُتخصصة لنظر قضايا الأخطاء الطبية يحتاج لمحامين متخصصين صحياً يدافعون عن حقوق المرضى.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر كاتب صحفي يذكر وقائع فساد وإهمال لأطباء.. أبرزها طبيب يتحرش بمريضة (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.