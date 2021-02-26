“المرور” يوضح خطوات ورسوم شراء لوحة مركبة مملوكة لشخص آخر

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أوضحت الإدارة العامة للمرور، خطوات شراء الشخص لوحة مركبة من مالكها، ورسوم نقلها لمركبته.
وبيّن المرور، أنه يشترط لإتمام الأمر أن تكون المركبة لمالك واحد، على أن تُسدد الرسوم عن طريق الحساب البنكي.
ولفت إلى أن الرسوم في حالة “المركبات الخصوصي” 400 ريال لكل مركبة، والنقل الخاص 700 ريال أيضاً لكل مركبة، وذلك تحت خيار استبدال لوحات المركبة للمالك أو خيار تغيير لوحات المركبة.
Source akhbaar24.argaam
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