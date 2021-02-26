بعد قرارات الانضباط.. رئيس النصر يصعد القضية لـ”النيابة” والمحكمة الجزائية

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أعلن رئيس نادي النصر، صفوان السويكت، تصعيد قضية أحداث مباراة فريقه أمام الشباب ضمن الجولة الـ18 من دوري المحترفين للنيابة العامة والمحكمة الجزائية، عقب قرارات لجنة الانضباط.
وكتب السويكت عبر “تويتر”: “الأمل بالله ثم في النيابة العامة والمحكمة الجزائية في إحقاق الحق والأخذ بحق المظلوم”
وكانت اللجنة قد قررت إيقاف رئيس نادي الشباب، خالد البلطان، ومنعه من دخول الملاعب 3 مباريات بداية من تاريخ القرار، مع إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 40 ألف ريال.
وفرضت لجنة الانضباط غرامة قدرها 200 ألف ريال على نادي الشباب بعد ثبوت مخالفته.
كما قررت اللجنة إيقاف مسؤول نادي النصر، حسين عبدالغني، مباراتين وتغريمه 40 ألف ريال لصالح الاتحاد السعودي.
وقررت اللجنة إيقاف لاعب الشباب، سيبستياو جونيور “سيبا” مباراتين، في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها، مع إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 200 ألف ريال.
Source akhbaar24.argaam
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