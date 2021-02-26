“الحياة الفطرية” يحذر من طرح وشبك الصقور المحلية بالمملكة حتى صدور إعلان التنظيم

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أصدر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أمس (الخميس)، بيانًا يطالب فيه بالالتزام بالبيان الصادر الشهر الماضي، بمنع طرح وشبك الصقور المحلية في جميع مناطق المملكة بلا استثناء.

وأشار إلى أن هذا القرار سيستمر حتى يتم إعلان تنظيم الطرح وفقا لنظام البيئة واللوائح التنفيذية خلال الفترة القادمة، وذلك نظرًا لنقص أعداد الصقور المحلية من الشاهين الجبلي والوكري المستوطن في المملكة.

Source akhbaar24.argaam

