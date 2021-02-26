الرئيس المصري يهنئ ولي العهد بنجاح العملية الجراحية في الرياض

هنأ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على نجاح العملية الجراحية التي أجراها مؤخرًا.

وقال السيسي (عبر حسابه على موقع فيسبوك): «أتقدم بخالص التهاني لسمو الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة، على تمام الشفاء والعافية، متمنيًا أن يديم الله عليه الصحة والعافية».

وكان الديوان الملكي أصدر بيانًا جاء فيه: «أجرى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع –حفظه الله– عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية صباح هذا اليوم الأربعاء 12/7/1442هـ الموافق 24/2/2021م في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض».

وتابع البيان: «وقد تكللت هذه العملية، ولله الحمد، بالنجاح. هذا وقد غادر سموه- حفظه الله– المستشفى بعد أن منّ الله –جل جلاله– عليه بالصحة والعافية.. حفظ الله ولي العهد ووقاه من كل مكروه ومتعه بالصحة والعافية».

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