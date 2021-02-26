بالفيديو.. مستشفى الأمير منصور العسكري يقدم 1000 لقاح يوميًا بالطائف

أكد مدير إدارة مستشفيات القوات المسلحة بالطائف، اللواء د. ياسر بابعير، جاهزية مركز اللقاحات لاستقبال ألف مستفيد من التطعيم ضد كورونا يوميًا.

وقال الدكتور بابعير، لقناة العربية، إن دور وزارة الدفاع ممثلة في الإدارة العامة للخدمات الطبية، هو دعم الحملة الوطنية للتطعيم ضد كورونا؛ حيث صدرت توجيهات ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، بإنشاء 16 مركز تطعيم.

وأضاف أن مركز اللقاحات بمستشفى الأمير منصور العسكري بالطائف هو أحد هذه المراكز، الذي يدعم تطعيم منسوبي القوات المسلحة وأسرهم وأيضا الممارسين الصحيين، وذلك بطاقة استيعابية تتجاوز ألف لقاح يوميًا.

وأشار الدكتور بابعير، إلى أنه تم إنشاء هذا المركز في أقل من 48 ساعة وبناء على معايير وزارة الصحة وآليات العمل المنضبطة، لضمان حصول المواطن والمقيم على اللقاح بطريقة صحيحة.

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