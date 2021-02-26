تنبيهات الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على 5 مناطق المملكة الجمعة

توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد بعض مناطق المملكة نشاطًا للرياح السطحية وأتربة مثارة مصحوبة بتدنّ في مدى الرؤية خلال الساعات المقبلة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إنَّ المنطقة الشرقية «الأحساء، الدمام، بقيق» ومكة المكرمة «الخرمة، الطائف، الموية، تربة، رنية، الجموم، الكامل، خليص، رابغ» والمدينة المنورة «الحناكية، المدينة المنورة» ونجران « بدر الجنوب، ثار، حبونا، خباش، شرورة، نجران، يدمة» تشهد هبوب رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في الرؤية.

وأشار المركز الوطني للأرصاد، إلى أن مناطق الرياض «الأفلاج، حوطة بني تميم، الخرج، السليل، وادي الدواسر» تشهد نفس الحالة المناخية السابقة.