القمر البدر بلونه الأحمر والبرتقالي يزين سماء السعودية.. اليوم

أوضحت الجمعية الفلكية بجدة، أنه يُرصَّد بسماء السعودية والوطن العربي مساء اليوم الجمعة (26 فبراير) القمر البدر لهذا الشهر (رجب)، وسيكون مشاهدًا طوال الليل.

وقال رئيس فلكية جدة المهندس ماجد أبوزاهرة، عبر صفحة الجمعية على فيسبوك، إن قمر رجب سيشرق من الأفق الشرقي الشمال الشرقي مع غروب الشمس، وسيحاكي المسار الظاهري لشمس يونيو؛ حيث يسلك المسار المرتفع في السماء، وسيلاحظ بأن الحجم الظاهري للقمر كبير أثناء شروقه عندما يكون بالقرب من الأفق، ومن الممكن أن يكون لونه أحمر أو برتقاليًا وذلك بسبب الغلاف الجوي لكوكبنا.

وأضاف أنه يتبع ذلك وصول القمر إلى أعلى نقطة في السماء عند منتصف الليل، وسيغرب بالأفق الغربي الشمال الغربي مع شروق شمس غد السبت.

وأوضح رئيس فلكية جدة، أنه بشكل عام يمكن القول إن القمر سيكون بدرا طوال الليل؛ ولكن علميًا تطلق تسمية (القمر البدر) عند اللحظة التي يكون القمر واقعًا بزاوية (180) درجة من الشمس، وسوف يحدث ذلك نهار السبت عند الساعة (11:17) صباحًا بتوقيت السعودية، ويكون القمر قد قطع نصف مداره حول الأرض خلال الشهر.

وقال رئيس فلكية جدة، إنه خلال الليالي المقبلة سيشرق القمر متأخرًا بنحو الساعة كل يوم، وفي بضعة أيام سيكون مشاهدًا فقط في سماء الفجر والصباح الباكر، وفي ذلك الوقت يصل إلى مرحلة التربيع الأخير بعد أسبوع من وقوعه في مرحلة البدر المكتمل.

وأشار إلى أن هذا التوقيت من الشهر يعتبر مثاليًا لرصد وتصوير الفوهات المشعة على سطح القمر من خلال المنظار أو تليسكوب صغير خلافًا لبقية التضاريس التي تبدو مسطحة نتيجة لوقوع كامل القمر في نور الشمس، تلك الفوهات المشعة عبارة عن رواسب لمواد عاكسة ساطعة تمتد من مركز الفوهات نحو الخارج لمئات الكيلومترات ويعتقد بأن تلك الفوهات حديثة التكوين وتعتبر فوهة (تيخو) أكثر الفوهات إشعاعًا.

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