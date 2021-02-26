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ملف «المرأة» يتصدر لقاء مندوب السعودية بالأمم المتحدة مع «أوسا ريجنير»

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الرياض - محمد عبدالله - تطرقا لقضايا أخرى عبر الاتصال المرئي..

التقى المندوب الدائم للمملكة العربية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المُعلمي، عبر الاتصال المرئي، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة نائبة المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة أوسا ريجنير.

وجرى خلال اللقاء استعراض آخر الاستعدادات للجنة وضع المرأة في الدورة المقبلة 65 (CSW65)، ومشاركة المملكة خلالها وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات.

حضر اللقاء مدير مكتب مندوب المملكة فيصل الحقباني، وعضو الوفد باللجنة الثالثة منى الغامدي، ومسؤولة العلاقات العامة والإعلام بالوفد طفول العقبي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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