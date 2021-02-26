«الصخري» يتوقَّع موعد بدء ارتفاع الحرارة التدريجي.. ونطاقه

توقَّع المهتم بالأحوال الجوية، أبوعبدالرحمن الحربش الصخَري، ارتفاع درجات الحرارة بشكل تدريجي بدءَا من غدٍ السبت، ليعود الدفء إلى الأجواء ما عدا المناطق الشمالية.

وقال الصخري، عبر تويتر، إنه ابتداء من غدٍ السبت (٢٧ فبراير) متوقع أن ترتفع درجات الحرارة تدريجيًا لتصبح الأجواء دافئة جدًا نهارًا معتدلة إلى باردة قليلًا ليلًا، خلال معظم أيام الأسبوع المقبل، باستثناء مناطق شمال المملكة، التي تظل أجواؤها معتدلة نهارًا باردة ليلًا.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم الجمعة، طقسًا مستقرًا بوجه عام على معظم مناطق المملكة بينما يستمر نشاط الرياح السطحية على أجزاء من شرق ووسط المملكة يمتد إلى منطقة نجران.

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