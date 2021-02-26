شاهد.. ضبط مستودع مخالف للمواد الغذائية وأدوات التجميل داخل سكن عمالة بسكاكا

تمكنت الفرق الرقابية بأمانة منطقة الجوف، ممثلة ببلدية شمال سكاكا، من ضبط مستودع مخالف داخل سكن بعض العمالة يحتوي على كميات كبيرة مـن المــواد الغذائية ومستحضـرات التجـميل ومــواد أخــرى محظــور بـيـعـها.

وبثت أمانة الجوف، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مقطع فيديو، يكشف احتواء السكن على كميات كبيرة من المواد الغذائية ومستحضرات التجميل ومواد أخرى محظور بيعها تقدر بـ٢٠٠٠ كيلوجرام.

جاء ذلك ضمن الحملات الميدانية الرقابية المستمرة التي تقوم بها أمانة الجوف وفرقها الرقابية للكشف عن المخالفات.

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