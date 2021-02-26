السعودية اليوم / الهند تسجل 16577 إصابة جديدة بفيروس كورونا



نيودلهي 14 رجب 1442 هـ الموافق 26 فبراير 2021 م واس

أعلنت السلطات الصحية في الهند اليوم تسجيل 120 حالة وفاة و16577 حالة إصابة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيانها اليوم أن إجمالي عدد وفيات الفيروس بلغ 156825 فيما ارتفع إجمالي الإصابات إلى 11063491 حالة.

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10:53ت م

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نيودلهي 14 رجب 1442 هـ الموافق 26 فبراير 2021 م واسأعلنت السلطات الصحية في الهند اليوم تسجيل 120 حالة وفاة و16577 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيانها اليوم أن إجمالي عدد وفيات الفيروس بلغ 156825 فيما ارتفع إجمالي الإصابات إلى 11063491 حالة.// انتهى //10:53ت م0040

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