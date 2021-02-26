السعودية اليوم / ألمانيا تسجل 9997 إصابة جديدة بفيروس كورونا



برلين 14 رجب 1442 هـ الموافق 26 فبراير 2021 م واس

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية اليوم أن إصابات

وأوضحت بيانات المعهد أن عدد الوفيات زاد إلى 69519 بعد تسجيل 394 وفاة جديدة.

// انتهى //

10:05ت م

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برلين 14 رجب 1442 هـ الموافق 26 فبراير 2021 م واسأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية اليوم أن إصابات كورونا في ألمانيا زادت 9997 حالة جديدة ليصل الإجمالي إلى مليونين و424684.وأوضحت بيانات المعهد أن عدد الوفيات زاد إلى 69519 بعد تسجيل 394 وفاة جديدة.// انتهى //10:05ت م0035

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