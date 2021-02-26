سعر الدولار في السودان اليوم الجمعة 26 فبراير 2021.. رقم واحد تقريبا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تراجع سعر صرف الدولار في السودان، اليوم الجمعة 26 فبراير 2021، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، وأيضا لدى بنك السودان المركزي.

وانخفض سعر الدولار في السودان خلال التعاملات المبكرة من صباح الجمعة، لدى السوق الموازية غير الرسمية ليصل إلى 378 جنيها، مقابل 380 جنيها في ختام تعاملات الخميس، بحسب وسائل إعلام محلية.

وسجل سعر الدولار لدى بنك السودان المركزي، بعد قرار تعويم الجنيه، الصادر الأحد الماضي، لنحو 377.09 جنيه للشراء، و378.97 جنيه للبيع.

وكان سعر الدولار لدى بنك السودان المركزي بلغ 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع، قبيل قرار التعويم.

ويواجه السودان مأزق السوق الموازية للعملة (السوداء)، إذ تجاوز سعر الصرف فيها 380 جنيها مقابل 55 جنيها في السوق الرسمية المحددة من جانب البنك المركزي، بفعل شح كبير في وفر الدولار الأمريكي داخل السوق المحلية.

ويقصد بنظام السعر المدار، التعويم الجزئي الذي يتيح للبنك المركزي رسم حد أعلى لسعر الصرف ويمنع تجاوزه داخل القنوات الرسمية، في محاولة لإدارة النقد الأجنبي والقضاء تدريجيا على السوق الموازية المحلية.

وبلغت الديون الخارجية على السودان 60 مليار دولار ويحتاج بشكل ملح لمساعدة مالية لإعادة تنظيم اقتصاده.

وما زالت الديون الخارجية المرتفعة والمتأخرات المستحقة على السودان منذ فترة طويلة تحد من إمكانية حصوله على قروض خارجية بما في ذلك القروض من صندوق النقد الدولي الذي له 1.3 مليار دولار على السودان.

سعر اليورو والإسترليني

سجل سعر اليورو في السودان خلال مستهل تعاملات اليوم الجمعة، لدى السوق الموازية (السوداء) نحو 457 جنيها، فيما جاء سعره لدى البنوك عند 459.37 جنيه للشراء، و461.67 جنيه للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني عند فتح تعاملات اليوم، لدى بنك السودان المركزي نحو 534.12 جنيه للشراء، و536.79 جنيه للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

وظهر سعر الريال السعودي على شاشات التداول لدى بنك السودان المركزي عند مستوى 100.60 جنيه للشراء، و101.10 جنيه للبيع، مقابل 99 جنيها في السوق السوداء.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في السودان، خلال التعاملات المبكرة من صباح الجمعة، لدى البنوك نحو 102.67 جنيه للشراء، و103.18 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدينار الكويتي لدى البنوك السودانية، عند مستوى 1244.39 جنيه للشراء، و1250.62 جنيه للبيع.