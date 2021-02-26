رئيس (سدايا) يُهنئ القيادة بنجاح العملية الجراحية لولي العهد

رفع رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع .

وأعرب معاليه عن بالغ سروره بسلامة سمو ولي العهد، سائلاً المولى -عز وجل- أن يديم على سموه وافر الصحة والعافية، وأن يمده بعونه وتوفيقه عضداً لخادم الحرمين الشريفين لخدمة دينه ووطنه وأمَّته.