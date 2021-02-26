اخبار السعوديه

رئيس (سدايا) يُهنئ القيادة بنجاح العملية الجراحية لولي العهد

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - سائلًا الله أن يمده بعونه عضدًا لخادم الحرمين لخدمة دينه ووطنه

رفع رئيس الهيئة للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع .

وأعرب معاليه عن بالغ سروره بسلامة سمو ولي العهد، سائلاً المولى -عز وجل- أن يديم على سموه وافر الصحة والعافية، وأن يمده بعونه وتوفيقه عضداً لخادم الحرمين الشريفين لخدمة دينه ووطنه وأمَّته.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا