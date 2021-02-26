السعودية اليوم / مجلس الأمن الدولي يدين هجمات الحوثيين على المملكة



نيويورك 13 رجب 1442هـ الموافق 25 فبراير 2021م واس

أدان مجلس الأمن الدولي، هجمات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على المملكة العربية

وقام المجلس أمس باعتماد القرار رقم 2564 الذي تقدم به الوفد البريطاني لدى المجلس، والقاضي بتجديد نظام العقوبات في اليمن، وتمديد عمل فريق الخبراء لعام حتى 28 فبراير 2022.

ودعا المجلس إلى وقف فوري للهجمات دون شروط مسبقة، مؤكداً الحاجة إلى خفض التصعيد في جميع أنحاء اليمن ووقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، وتنفيذ دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لوقف إطلاق النار العالمي.

وطالب المجلس، الحوثيين بالسماح لمسؤولي الأمم المتحدة للوصول الآمن وغير المشروط ودون تأخير لناقلة النفط صافر التي تقع في شمال اليمن، مشدداً على تحمل الحوثيين مسؤولية الوضع وعدم الاستجابة لهذا الخطر البيئي والإنساني الكبير.

وأعرب المجلس عن إدانته بشدة للتصعيد المستمر في مأرب باليمن، كما أضاف المجلس القيادي في مليشيا الحوثي الإرهابية سلطان زابن في قائمة العقوبات.

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07:19ت م

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نيويورك 13 رجب 1442هـ الموافق 25 فبراير 2021م واسأدان مجلس الأمن الدولي، هجمات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على المملكة العربية السعودية وقام المجلس أمس باعتماد القرار رقم 2564 الذي تقدم به الوفد البريطاني لدى المجلس، والقاضي بتجديد نظام العقوبات في اليمن، وتمديد عمل فريق الخبراء لعام حتى 28 فبراير 2022.ودعا المجلس إلى وقف فوري للهجمات دون شروط مسبقة، مؤكداً الحاجة إلى خفض التصعيد في جميع أنحاء اليمن ووقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، وتنفيذ دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لوقف إطلاق النار العالمي.وطالب المجلس، الحوثيين بالسماح لمسؤولي الأمم المتحدة للوصول الآمن وغير المشروط ودون تأخير لناقلة النفط صافر التي تقع في شمال اليمن، مشدداً على تحمل الحوثيين مسؤولية الوضع وعدم الاستجابة لهذا الخطر البيئي والإنساني الكبير.وأعرب المجلس عن إدانته بشدة للتصعيد المستمر في مأرب باليمن، كما أضاف المجلس القيادي في مليشيا الحوثي الإرهابية سلطان زابن في قائمة العقوبات.// انتهى //07:19ت م0029

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.