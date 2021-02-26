السعودية اليوم / السفير المعلمي يلتقي مندوب جمهورية موزمبيق لدى الأمم المتحدة



نيويورك 14 رجب 1442 هـ الموافق 26 فبراير 2021 م واس

التقى معالي المندوب الدائم للمملكة العربية

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات.

حضر اللقاء مدير مكتب معالي مندوب المملكة فيصل الحقباني، ومسؤولة العلاقات العامة والإعلام بالوفد طفول العقبي .

// انتهى //

02:44ت م

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نيويورك 14 رجب 1442 هـ الموافق 26 فبراير 2021 م واسالتقى معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المُعلمي، اليوم افتراضيا، بالممثل الدائم المعين حديثا لجمهورية موزمبيق لدى الأمم المتحدة السفير بيدرو كوميساريو أفونسو.وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات.حضر اللقاء مدير مكتب معالي مندوب المملكة فيصل الحقباني، ومسؤولة العلاقات العامة والإعلام بالوفد طفول العقبي .// انتهى //02:44ت م0018

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