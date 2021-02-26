السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 406 إصابات جديدة بفيروس كورونا



سيئول 14 رجب 1442 هـ الموافق 26 فبراير 2021 م واس تجاوز

سجلت كوريا الجنوبية 406 إصابات جديدة بفيروس

وأعلن المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية أن البلاد سجلت أيضا 4 وفيات إضافية بكورونا ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 1,585 وفاة.

// انتهى //

05:50ت م

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سيئول 14 رجب 1442 هـ الموافق 26 فبراير 2021 م واس تجاوزسجلت كوريا الجنوبية 406 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال يوم أمس ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 88,922 إصابةوأعلن المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية أن البلاد سجلت أيضا 4 وفيات إضافية بكورونا ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 1,585 وفاة.// انتهى //05:50ت م0025

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