السعودية اليوم / تونس تسجل 855 إصابة جديدة بفيروس كورونا



تونس 14 رجب 1442 هـ الموافق 26 فبراير 2021 م واس

أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 855 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الوزارة في بيان أمس الخميس أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس بلغ 231 ألفا و 298 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 7 آلاف و 911 وفاة.

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04:03ت م

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تونس 14 رجب 1442 هـ الموافق 26 فبراير 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 855 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 42 وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضحت الوزارة في بيان أمس الخميس أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس بلغ 231 ألفا و 298 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 7 آلاف و 911 وفاة.// انتهى //04:03ت م0024

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