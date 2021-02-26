

الرباط 14 رجب 1442 هـ الموافق 26 فبراير 2021 م واس

عقدت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) والبنك الإسلامي للتنمية سلسلة اجتماعات تنسيقية على مدى ثلاثة أيام متتالية، شاركت فيها قطاعات المنظمة وإدارات البنك المختصة بالتعاون، لبحث العمل المشترك بين الجانبين.

وأوضح بيان صادر عن الايسيسكو أمس أن هذه الاجتماعات جرت على ضوء الاجتماع الذي عقده كل من رئيس البنك الإسلامي الدكتور بندر حجار، مع المدير العام للمنظمة الدكتور سالم بن محمـد المالك، يوم 15 فبراير الجاري، وأكدا خلاله رغبتهما في دعم البرامج المشتركة والتعليم عن بعد في الدول الأعضاء في ظل جائحة كوفيد 19.

وأشاد المدير العام للإيسيسكو بجهود البنك الإسلامي للتنمية وإنجازاته الرائدة ، خاصة في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار، مؤكداً التوافق الكامل بين الإيسيسكو والبنك في التوجه نحو تبنى تعزيز البحث العلمي والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة لتحقيق التنمية في دول العالم الإسلامي.

وأشار البيان إلى التعاون في مجالات التحول الرقمي، والتعليم النوعي، وتمكين المرأة، والتدريب، والمنح الدراسية، والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، والتمكين الاقتصادي، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

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كانت هذه تفاصيل خبر ثقافي / الإيسيسكو والبنك الإسلامي للتنمية يبحثان خارطة طريق الشراكة الإستراتيجية بينهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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