السعودية اليوم / النائب العام يهنئ القيادة بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لسمو ولي العهد



الرياض 14 رجب 1442 هـ الموافق 26 فبراير 2021 م واس

رفع معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب باسمه ونيابة عن جميع منسوبي النيابة العامة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير

// انتهى //

02:21ت م

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الرياض 14 رجب 1442 هـ الموافق 26 فبراير 2021 م واسرفع معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب باسمه ونيابة عن جميع منسوبي النيابة العامة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وللشعب السعودي كافة بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها سمو ولي العهد وتكللت بالنجاح ولله الحمد وخروجه من المستشفى سليماً معافاً، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على هذا الوطن الأمن والاستقرار والرخاء، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.// انتهى //02:21ت م0016

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