اخبار السعوديه

الأرصاد: طقس مستقر على معظم مناطق المملكة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: طقس مستقر على معظم مناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - طقس مستقر بوجه عام على معظم مناطق المملكة بينما يستمر نشاط الرياح السطحية على أجزاء من شرق ووسط المملكة يمتد إلى منطقة نجران وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربيه إلى شمالية غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شماليه غربية بسرعة 16-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا