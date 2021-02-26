شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يهنئ القيادة بسلامة ولي العهد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفع معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وللشعب السعودي كافة بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها سمو ولي العهد وتكللت بالنجاح ولله الحمد وخروجه من المستشفى سليماً معافاً، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على هذا الوطن الأمن والاستقرار والرخاء، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.