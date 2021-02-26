شكرا لقرائتكم خبر عن مواطنون: سلامة ولي العهد أسعدتنا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عبر عدد من المواطنين عن سعادتهم الغامرة بسلامة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - يحفظه الله -، بعد نجاح العملية الجراحية التي أجريت له، مشيرين إلى أن سموه يمثل لهم الشيء الكثير.

دوام الصحة والعافية

رفع رئيس المجلس البلدي لمحافظة بقيق عبدالله آل عايد، التهنئة لسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - بمناسبة مغادرته المستشفى بعد نجاح العملية الجراحية والتي تكللت ولله الحمد بالنجاح.

وأضاف آل عايد: «نحمد الله ونشكره على شفائكم ومغادرتكم المستشفى بالصحة والعافية»، داعياً الله العزيز القدير أن يحفظ سموه وأن يمده بالصحة والعافية.

حب تجاوز كل المقاييس

قال المواطن «علي الغامدي»: إن سلامة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد - حفظه الله -، تمثل لنا الكثير، ونحمد الله على خبر سلامته وخروجه من المستشفى سالمًا.

وأضاف: «حبه تجاوز كل المقاييس، كونه يمثل جيلًا يفخر به، وبه نطمح أن نكون في العالم الأول وفي مقدمة الدول، وأسأل الله أن يمن عليه بالصحة والعافية وأن يحفظه ويحفظ بلادنا من كل مكروه».

أخبار ملهمة ومشاريع عملاقة

أكد المواطن «علي الزهراني» أن خروج سمو ولي العهد من المستشفى معافًى، أسعد الجميع، كبيرًا وصغيرًا، وكانت السعادة بحجم الحب المتبادل بين الشعب وشاب مُلهم، أسعد الجميع بالأخبار الملهمة والمشاريع العملاقة التي نفخر بها منذ توليه ولاية العهد.

وأكمل: «لا شك أن دخوله للمستشفى أزعجنا، وخروجه منه أسعدنا وأفرحنا، أدام الله سموه ذخرًا للدين والوطن وشعبه الكريم».

دليل إخلاص للوطن

أكد المواطن «فارس الزهراني» أن سمو ولي العهد، بذل نفسه لخدمة شعبه، وحتى في يوم تعبه ودخوله للمستشفى، أعلن عن مشروع عملاق لتنمية السياحة في منطقة عسير، وهذا دليل حب وإخلاص لوطنه.

وأضاف: «كيف لا نبادل سموه الحب والفرح بخروجه من المستشفى التي نتمنى أن تكون آخر الآلام، وأن يديم على سموه الصحة والعافية، وأن لا يرينا فيه مكروها».

قدوة الشباب ورجل المرحلة

عبرت المواطنة «أماني الجيزاني»، عن سعادتها بخروج سمو ولي العهد من المستشفى سالمًا، مشيرةً إلى أن سموه يعتبر روح الشباب وقدوتهم، ورجل المرحلة التي ستنقل الجميع للأفضل.

وأشارت إلى أنه مع الشباب في صف واحد؛ لتحقيق رؤية المملكة، التي يسعى الجميع لتحقيقها مع سموه.

ذخر للوطن الغالي

قالت المواطنة «ظبية الصويلح»: نحمد الله على سلامة عزنا وفخرنا سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله -، ونسأل الله أن يديم عليه الصحة والعافية، ويحفظه من كل مكروه، ويبقيه ذخرًا للوطن الغالي.

سعادة بنجاح العملية

أبدت المواطنة «فاطمة السبت»، سعادتها بخروج سمو ولي العهد من المستشفى، بعد نجاح العملية الجراحية التي أُجريت له، وقالت: «الحمد لله على سلامة أميرنا الغالي حفظه المولى وأدامه ذخراً للوطن والشعب».

سلامة وعافية

قالت المواطنة «مريم الهارون»: «ألف، حمدًا وشكرًا لله، على سلامة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، نسأل الله أن يحفظه من كل مكروه ويديم عليه نعمة الصحة و السلامة والعافية».

الأكثر تداولا على «تويتر»

أشار المواطن «محمد المطير» إلى تفاعل المغردين على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مع خروج سمو ولي العهد من المستشفى، بعد نجاح العملية الجراحية التي أُجريت له، والوصول إلى الأكثر تداولًا «الترند»، محليًا وعالميًا، بمشاركة حسابات حكومية وخاصة وأفراد بالتهاني والدعاء لسموه الكريم و ‏هذا ما يدل على حب الشعب وتماسكهم مع القيادة الرشيدة - أيدها الله -.

تكليل مساعيه بالنجاح والسداد

تقدم المواطن «مروان العبدالرحمن» بخالص التهاني للقيادة الرشيدة - أعزها الله - بمناسبة نجاح العملية التي أُجريت لسمو ولي العهد، داعيًا الله أن يديم على سموه الصحة والعافية، وأن يكلل مساعيه بالنجاح والسداد.

وأضاف: «مشاعر الفرح والسرور تغمرنا، ونحن نشاهد ملهمنا الأمير الشاب يخرج من المستشفى سالما معافى ولله الحمد».

نبراس لوطننا الغالي

أبدى المواطن «عبدالرحمن العبداللطيف» سعادته بخبر شفاء سمو ولي العهد - أيده الله - بعد العملية الجراحية، داعيًا الله أن يجعل الصحة تلازمه، وأن يديمه نبراسا لوطننا الغالي، رافعًا أسمى آيات التهاني وأجل العبارات بهذه المناسبة الغالية.

اهتمام إعلامي عالمي

لفت المواطن «عدنان العيد» إلى أن المتابع لوسائل الإعلام سواء المحلية والخارجية، يلاحظ الاهتمام البالغ بسمو ولي العهد، وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على تأثيره على كافة المستويات.

وأوضح أن خروجه من المستشفى سالمًا معافى، جاء ليتصدر كافة الوسائل، وهذا دليل محبة واهتمام، متقدمًا بخالص التهنئة للقيادة الحكيمة - أعزها الله -، بهذه المناسبة، وأن يديم على سموه الصحة والعافية.

مساع مباركة

ذكر المواطن «صالح الدريويش» أنه يشارك كافة أفراد الشعب السعودي هذه المناسبة السعيدة، متقدمًا لخادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله -، بأسمى آيات التهاني، بهذه المناسبة السعيدة مناسبة شفاء سمو ولي العهد - حفظه الله - بعد العملية الجراحية متمنيا أن يديم على سموه الصحة والعافية وأن يبارك في مساعيه.

أبيات شعرية

شارك المواطن «مبارك الحسين»، التهنئة بسلامة سمو ولي العهد، بأبيات شعرية، جاء فيها:

سر بنا يا محمد وعزك يدوم

ومعك حنا من مسار إلى مسار

من عزومك عِرفت كبار العزوم

ومن بداية رؤيتك يبدا النهار