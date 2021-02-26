شكرا لقرائتكم خبر عن رفعة وعزة الوطن والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - رفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-، بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لسموه ومغادرته المستشفى سالما معافى.
وقال: «يسعدني أن أرفع لمقامكم الكريم باسمي ونيابة عن أهالي المنطقة أسمى آيات التهاني والتبريكات وصادق الدعوات بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لسموكم الكريم -حفظكم الله - وخروجكم من المستشفى سالما معافى»، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ سمو ولي العهد ويمتعه بموفور الصحة والعافية وأن يمده بعونه وتوفيقه سندا وعضدا لخادم الحرمين الشريفين لخدمة الدين ورفعة وعزة الوطن.