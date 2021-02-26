رفعة وعزة الوطن

وقال: «يسعدني أن أرفع لمقامكم الكريم باسمي ونيابة عن أهالي المنطقة أسمى آيات التهاني والتبريكات وصادق الدعوات بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لسموكم الكريم -حفظكم الله - وخروجكم من المستشفى سالما معافى»، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ سمو ولي العهد ويمتعه بموفور الصحة والعافية وأن يمده بعونه وتوفيقه سندا وعضدا لخادم الحرمين الشريفين لخدمة الدين ورفعة وعزة الوطن.

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية