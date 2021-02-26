شكرا لقرائتكم خبر عن سند وذخر للبلاد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - بعد أن من الله عليه بالشفاء ومغادرته المستشفى بعد إجراء عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية.

وقال سموه: «أحمد الله سبحانه وتعالى على شفائكم وخروجكم من المستشفى، تحفكم عناية الله ورعايته سالما معافى من كل شر بإذن الله»، سائلا المولى القدير أن يحفظ سمو ولي العهد ويقيه من كل سوء ومكروه، وأن يبقيه سندا وذخرا لهذا الوطن أمنا ورخاء واستقرارا».