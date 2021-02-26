شكرا لقرائتكم خبر عن نعم ظاهرة وباطنة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفع صاحب السمو الملكي الأمير د. حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-، بنجاح العملية الجراحية، التي أجراها سموه، ومغادرته المستشفى.

وحمد سموه الله سبحانه وتعالى على نجاح العملية، التي أُجريت لسموه ومغادرته المستشفى، تحفّه عناية الله ورعايته سالما معافى من كل شر بإذن الله.

وقال سمو أمير منطقة الباحة: «بهذه المناسبة يشرفني وأهالي منطقة الباحة أن أرفع لسمو ولي العهد التهنئة، ولكل الوطن بكل أرجائه، سائلا الله تعالى لسموه تمام الصحة والعافية، وراجيا الله أن يديم عليه نعمه ظاهرة وباطنة، وأن يحفظه ويرعاه في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين -أيده الله-».