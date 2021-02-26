دوام الصحة والعافية

وسأل سموه المولى القدير أن يحفظ سمو ولي العهد وأن يمده بعونه وتوفيقه، راجيا الله تعالى أن يمتع خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بدوام الصحة والعافية.

امير السيد

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