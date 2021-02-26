شكرا لقرائتكم خبر عن دعوات بالشفاء العاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة التهنئة الخالصة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله -، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له.

وقال سموه: «يسرني أن أرفع لمقامكم الكريم، أصالة عن نفسي ونيابة عن أهالي منطقة جازان أسمى آيات التهاني بمناسبة نجاح عملية استئصال التهاب الزائدة الدودية بالمنظار لمقامكم الكريم التي تكللت -بفضل الله- بالنجاح لا سيما وأكف الجميع تلهج إلى الله جل وعلا بالدعاء بأن يمن عليكم بالشفاء العاجل».

وأكد أن فرحة الجميع بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لسمو ولي العهد -حفظه الله - عظيمة وأن الجميع تغمره السعادة بمغادرة سموه الكريم من المستشفى سليما معافى.

وسأل سموه -المولى عز وجل- أن يمن على سمو ولي العهد بنعمة الصحة والعافية وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والاستقرار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله-.