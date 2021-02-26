أمير الشرقية يهنئ ولي العهد بنجاح العملية الجراحية

وجاء في برقية سموه: «يسعدني أن أرفع لسموكم أصالة عن نفسي ونيابة عن أهالي المنطقة الشرقية التهاني والتبريكات بمناسبة نجاح العملية التي أجريت لسموكم وتكللت بفضل الله بالنجاح، سائلين المولى العلي القدير أن يمتع سموكم بوافر الصحة والعافية».

محمد يوسف

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