شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يهنئ ولي العهد بنجاح العملية الجراحية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - رفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، برقية تهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -يحفظه الله- بنجاح العملية الجراحية.
وجاء في برقية سموه: «يسعدني أن أرفع لسموكم أصالة عن نفسي ونيابة عن أهالي المنطقة الشرقية التهاني والتبريكات بمناسبة نجاح العملية التي أجريت لسموكم وتكللت بفضل الله بالنجاح، سائلين المولى العلي القدير أن يمتع سموكم بوافر الصحة والعافية».