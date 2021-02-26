شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون إغاثي بين مركز الملك سلمان و«شؤون اللاجئين» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناقش المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية د. عبدالله الربيعة، عبر الاتصال المرئي، أمس، مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، البرامج والمشاريع المستقبلية للطرفين لخدمة اللاجئين حول العالم. واستعرض «الربيعة» الجهود الإغاثية والإنسانية التي قدمها المركز للدول المنكوبة في أرجاء العالم خصوصا في اليمن، وجهود المملكة تجاه اللاجئين اليمنيين والسوريين ولاجئي أقلية الروهينجا في بنجلاديش، بالإضافة إلى البرامج التنفيذية المشتركة التي وقعها المركز مع المفوضية. وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والشراكة الإستراتيجية والعلاقة الوثيقة بين الجانبين وسبل تعزيزها.