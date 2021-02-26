شكرا لقرائتكم خبر عن استثمار أراضي «البيئة» على طاولة الشورى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يناقش مجلس الشورى يوم الثلاثاء القادم -عبر الاتصال المرئي، في جلسته العادية الـ 20 من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة، تقريراً مقدماً من لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة للعام المالي 1440 / 1441هـ، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير، وقدمت عليه عدداً من التوصيات تمهيداً لطرحه للنقاش. كما يناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقريرين تقدمت بهما إلى مجلس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع تعديل المادة «الخامسة والستين» من نظام المرافعات الشرعية، ومشروع نظام التكاليف القضائية، المعادن إلى المجلس لدراستهما وفقاً للمادة 17 من نظامه. وأدرج المجلس على جدول أعمال هذه الجلسة تقريراً مقدماً من اللجنة المالية بشأن استثمار الأراضي التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة. كما أدرج المجلس على جدول أعماله تقريراً قُدم من اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي لمركز تحقيق كفاءة الإنفاق للعام المالي 1440 / 1441هـ، «هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية حالياً»، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه عدداً من التوصيات تمهيداً لطرحه للنقاش. كما يتضمن جدول أعمال هذه الجلسة مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية بشأن إنشاء مكتب للعلاقات مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة واتحاد المصارف العربية في شأن المكتب الإقليمي للاتحاد.