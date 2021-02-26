شكرا لقرائتكم خبر عن مسار طب نفسي بتجمع المدينة الصحي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق التجمع الصحي بمنطقة المدينة المنورة، مسار خدمات الطب النفسي لتقديم الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية، من خلال تفعيل الربط الإلكتروني بين جميع المستشفيات بالمنطقة ومجمع إرادة للصحة النفسية. ويهدف المسار إلى تفعيل أقسام التنويم النفسي في المستشفيات لمرضى التشخيص المزدوج، إضافة إلى الربط الإلكتروني بين جميع المستشفيات ومجمع إرادة للصحة النفسية، وتفعيل دور مراكز الرعاية الصحية الأولية في التعامل مع الأمراض النفسية البسيطة، من خلال تدريب أطباء الرعاية وتوفير الأدوية النفسية الأساسية في المراكز الصحية الأولية بالمنطقة وتقديم التوعية والتثقيف للمراكز الصحية الأولية كونها خط الدفاع الأول قبل التوجه للمستشفى. كما يسهم مسار خدمات الطب النفسي في تفعيل دور مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية لوجود مراكز متخصصة فيها لعلاج الأمراض النفسية وقبول الحالات بالتحويل فقط عبر المراكز الصحية الأولية.