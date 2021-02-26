شكرا لقرائتكم خبر عن «القيادة» تتلقى تهنئة الكويت بنجاح جراحة ولي العهد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، عن التهنئة لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع. وابتهل سموه في برقية تهنئة بعثها لخادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - إلى الباري -جل وعلا- أن يديم عليهما وافر الصحة وتمام العافية ويحقق للمملكة العربية السعودية وشعبها كل التقدم والازدهار.

كما عبر صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت، في برقيتين عن تهنئتهما لخادم الحرمين الشريفين بنجاح العملية الجراحية التي أجراها سمو ولي العهد، سائلين المولى تعالى أن يديم عليهما موفور الصحة والعافية.

كما أعرب أمير دولة الكويت، عن التهنئة لأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها سموه. وسأل سمو أمير دولة الكويت، في برقية تهنئة بعثها لسمو ولي العهد، المولى تعالى، أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية. كما عبر صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت في برقيتين عن تهنئتهما لسمو ولي العهد، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها سموه، مبتهلين إلى الباري -جل وعلا- أن يديم على سموه وافر الصحة والعافية.

وهنأ الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، د. يوسف العثيمين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع - حفظه الله -، بنجاح العملية الجراحية. وسأل الله - سبحانه وتعالى - أن يمن على سمو ولي العهد بدوام الصحة والعافية، لمواصلة مسيرة التنمية والتقدم والازدهار التي تعيشها المملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.