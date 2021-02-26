شكرا لقرائتكم خبر عن «إيفاء» تفوز بجائزة إحسان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كرم وزير الصحة د. توفيق الربيعة عبر الاتصال المرئي، الفائزين بجائزة إحسان التي تنظمها وزارة الصحة، والتي أطلقها مركز تجربة المريض لتعزيز ثقافة الرعاية المرتكزة على الإنسان وجعل المستفيد محورا للخدمة.

وتوجت جمعية إيفاء لرعاية ذوي الإعاقة بالمنطقة الشرقية بجائزة إحسان للتميز في تجربة المريض لعام 2020 بمسار «القصة الملهمة»، بعنوان: «رحلة إنجاز»، حيث استعرضت القصة رحلة الطفلة مياسة التي أتت إلى جمعية إيفاء بعمر سنة وثلاثة أشهر لديها ضعف شديد في الجانب الأيسر من الجسم وضعف في كافة عضلات الجسم جعلها غير قادرة على الحبو والجلوس، ولا الوقوف والمشي. وتم تقييم الحالة ووضع خطة علاجية تأهيلية تعمل على تقوية عضلات الجسم عموما والحوض بشكل خاص لأنه نقطة ارتكاز الجسم، بفضل الله ثم بفضل الكادر الطبي في إيفاء مع الالتزام بسير الخطة العلاجية تمكنت مياسة من المشي والجلوس والأمور الحياتية الأخرى.

وأوضح د. الربيعة أن تجربة المريض تعد من أهم معايير جودة الرعاية الصحية ومؤشرا أساسيا لنجاح المؤسسات الصحية.

وقالت مدير عام جمعية «إيفاء» رنا طيبة، إن حصول الجمعية على الجائزة يأتي بعد التميز في تقديم خدماتها للمستفيدين. وأضافت: نحن في إيفاء نسعى إلى تجويد الخدمات بإبداع وتميز في تحسين تجربة المستفيد، كما نهدف إلى تقديم برامج تأهيلية وتعليمية ومبادرات نوعية تواكب احتياجات المستفيدين وتحقق رضاهم، لتحقيق رؤية المملكة 2030.

وذكرت أن الجمعية تقدم خدماتها التأهيلية المتنوعة تحت سقف واحد من علاج طبيعي، علاج وظيفي، علاج نطق وتخاطب، علاج نفسي، مركز أطراف وجبائر صناعية.