شكرا لقرائتكم خبر عن 600 ألف متطعم بالمملكة.. و4 لقاحات تحت الدراسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة الصحة عن أن الذين تلقوا لقاح كورونا في المملكة حتى الآن بلغوا 637587 شخصا، وأن الإقبال على التطعيم في تزايد مستمر. فيما لفتت الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى إجازتها لقاحين حتى الآن وهما «فايزر-بيونتيك، وأسترازينيكا»، لافتة إلى أن هناك 4 لقاحات تحت الدراسة سيتم الإعلان عنها حال الموافقة عليها.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي خلال مؤتمر صحفي عقده أمس بمشاركة المتحدث الرسمي للهيئة العامة للغذاء والدواء تيسير المفرج، أن الوزارة رصدت تذبذبا وتغيرات مستمرة في خارطة الإصابات في المملكة، مشيرا إلى رصد ارتفاع في الحالات ببعض المناطق وهدوء في أخرى، وهو ما يدل على عدم الوصول إلى مرحلة الاستقرار بشكل تام، ما يتطلب بذل المزيد من الجهود، منوها بأن المنحنيات الحالية تلتزم اليقظة والحذر، والمتابعة باستمرار.

ولفت إلى تسجيل 356 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا المستجد ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة 376377 حالة، من بينها 2574 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 473 حالة حرجة. مشيرا إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى 367323 حالة بإضافة 308 حالات تعافٍ جديدة. فيما بلغ عدد الوفيات 6480 حالة، بإضافة 5 حالات وفاة جديدة.

وأشار إلى تواصل تقديم الخدمات الصحية من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، لافتا إلى إجراء مراكز «تأكد» 7496760 مسحة، فيما قدمت عيادات «تطمن» خدماتها لـ 2008083 مراجعا، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لـ 28040237 عبر مركز 937، كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة 13509412 فحصا مخبريا دقيقا.

من جهته، استعرض المتحدث الرسمي للهيئة العامة للغذاء والدواء تيسير المفرج، الآلية المتبعة في استقبال ملفات اللقاحات أولا بأول منذ بداية فترة الدراسات السريرية، والتواصل المباشر مع الشركات، التي لديها فرصة لتصنيع لقاح فيروس كورونا لتذليل جميع العقبات والترتيب لإجراءات التقديم، وعقد الاجتماعات مع الخبراء والعلماء والفريق العلمي الاستشاري لدراسة البيانات المتوافرة.

وأبان المفرج المسار العام للقاحات المتضمن دراسة جودة المستحضر، ودراسة فعاليته ومأمونيته، وتفتيش المصنع، وتحليل المستحضر، ودراسة التيقظ الدوائي للمستحضر، ودراسة الأخطاء الدوائية للمستحضر، ثم إعداد التقارير النهائية بحيث ترسل الملاحظات للشركة -إن وجدت-، يليها عرض المستحضر على اللجنة الأساسية لتسجيل شركات ومصانع الأدوية ومنتجاتها لقبوله أو رفضه.

وأشار إلى تنفيذ الهيئة 13.403 زيارات للمنشآت الخاضعة لها لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، خلال المدة من 5/‏‏ 11 /‏‏ 2020 حتى 31/‏‏ 1 /‏‏ 2021، رصدت خلالها 368 مخالفة على العاملين.