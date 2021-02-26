الحوثيون يستهدفون منطقة مأرب السكنية بصاروخ باليستي

استهدفت جماعة الحوثي المدعومة من إيران مدينة مأرب الساخنة بصاروخ باليستي ، بحسب تقارير يمنية.

وأشارت التقارير إلى أن الصاروخ الباليستي الذي أطلق ، الخميس ، سقط في منطقة سكنية في مأرب ، المدينة التي تشكل حاليًا بؤرة اقتتال داخلي بين الحكومة والحوثيين.

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وتأتي الضربة الصاروخية في وقت يضغط فيه الحوثيون على مزيد من الهجمات البرية على الخطوط الأمامية جنوبي مأرب.

يأتي هجوم قوات الحوثي المتحالفة مع إيران على مدينة مأرب الخاضعة للحكومة وسط جهود دبلوماسية متجددة لإنهاء الحرب المستمرة منذ ست سنوات ، وكما قالت الولايات المتحدة إنها ستنهي دعم التحالف العربي الذي يدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.

وحثت الأمم المتحدة الحوثيين على العودة للمفاوضات وقالت إن الهجوم يهدد بنزوح جماعي.

وقالت المصادر إن مئات المقاتلين من الجانبين قتلوا في اشتباكات بمنطقة مأرب الغنية بالغاز. لم يُسمح لهم بالتحدث علناً عن الأمور التشغيلية.