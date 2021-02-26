نظام نور تسجيل الصف الأول الابتدائي لعام 1443

نظام نور هي أحد المنصات التي أطلقتها وزارة التعليم السعودية بالمملكة من أجل تعزيز سبل التعليم عن بعد، خصوصاً بعد ما مرت به البلاد من إنتشار فيروس كورونا، واتخاذ القرارات بإغلاق المدارس والجامعات حفاظاً على صحة الطلاب وذويهم والسادة مقدمي الخدمات التعليمية، فكانت المنصات التعليمية المختلفة هي حلقة الوصل التي تربط بين كل من الطالب والمعلم وكذلك بالإضافة إلى تمكين أولياء الأمور من متابعة سير أبناءهم في العملية التعليمية، والاطلاع على نتائج الاختبارات الخاصة بهم بشكل دوري، وفيما يلي سوف نقوم بالعرض على حضراتكم احدي خدمات نظام نور التعليمي وهي تسجيل الطلاب الجدد في الصف الأول الابتدائي.

خطوات تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي في نظام نور

من أجل تسجيل الأبناء في الصف الأول الابتدائي في نظام نور، فلابد من القيام باتباع الخطوات التالية:

في البداية قُم بتسجيل الدخول إلي رابط الموقع الإليكتروني الرسمي الخاص ب نظام نور.

قُم بتسجيل الدخول إلي الحساب الشخصي الخاص بك علي المنصة من كتابة اسم المستخدم وكلمة السر بشكل صحيح في الأماكن المخصصة لها.

ثم قُم بالضغط على أيقونة “تسجيل الدخول”.

ثم قُم بالذهاب الى الصفحة الخاصة بتسجيل الأبناء.

ثم قُم باختيار أيقونة “تسجيل طالب جديد”.

قم بتحديد صلة القرابة التي تربطك بالطالب المراد تسجيله.

قم بتسجيل رقم بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بك وبيانات الوظيفة التي يعمل بها ولي الأمر.

ثم قم بإدخال كافة المعلومات المطلوبة التي تتعلق بالطالب.

قم بإرفاق جميع المستندات الرسمية إلكترونياً.

في النهاية يلزم الاطلاع على كافة البيانات التي قُمت بإدخالها للتأكد من الطلب.

ثم قم بالضغط على أيقونة تأكيد من أجل ارسال الطلب.

عمر قبول الاطفال في الصف الأول الابتدائي

عامل السن بالنسبة للطفل من الأمور الهامة جداً، التي يلزم مراعتها عند قيام ولي الأمر بتقديم طلب التحاق الطالب بالصف الأول الابتدائي في نظام نور.

يتم قبول الأطفال الذين يبلغ عمرهم 6 سنوات فما أكثر.

يتم قبول الأطفال الأقل سناً من عمر ال 6 سنوات بمدة زمنية لا تتجاوز 3 أشهر.

في حالة كان عمر الطفل أقل من 6 سنوات، يلزم التحاقه بروضه الاطفال،ثم يتم تقديم طلب الانضمام إلى الصف الأول الابتدائي في العام المقبل.

مواعيد تسجيل طلاب الصف الأول في نظام نور

حددت وزارة التعليم السعودية المواعيد الخاصة بتسجيل طلاب الروضة في الصف الأول الابتدائي عبر نظام نور، والتي جاءت كالتالي:

6 يوليو 2020: تسجيل طلاب الروضات الحكومية، وينتهى التسجيل في تاريخ يوم 20 من شهر سبتمبر 2020.

10 أغسطس 2020 لتسجيل طلاب الروضة في المدارس الحكومية وينتهي التسجيل بحلول تاريخ 20 سبتمبر 2020، أو عند انتهاء المقاعد الشاغرة.

20 أغسطس لتسجيل طلاب الروضات الأجنبية في الصف الأول الابتدائي وينتهي التسجيل بحلول يوم 20 سبتمبر من شهر 2020.

شروط قبول تسجيل الصف الأول الابتدائي في نظام نور

حددت وزارة التعليم السعودية بعض الشروط الواجب توافرها لكي يتمكن أولياء الأمور من تسجيل أبنائهم في الصف الأول الابتدائي في نظام نور، وتتمثل الشروط في الآتي:

أن يكون الطفل سعودي الجنسية أو من أم حاملة للجنسية السعودية.

يتم قبول الأطفال الذين يبلغ أعمارهم سن 6 سنوات.

يتم قبول الأطفال الأقل سناً من عمر ال 6 سنوات بفتره لا تتجاوز 3 أشهر.

في حالة كان عمر الطفل أقل من 6 سنوات، يلزم التحاقه بروضه الاطفال،ثم يتم تقديم طلب الانضمام إلى الصف الأول الابتدائي في العام المقبل.

يتطلب التسجيل حصول الطالب على شهادة معتمدة من رياض الأطفال تفيد بتوافر القدرات النمائية المطلوبة للمستوي الدراسي الذي سوف يلتحق به.

إرفاق توصية من أحد معلمين الطالب في مرحلة الروضه من أجل التسجيل بالصف الأول الابتدائي.

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