شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «سدايا» يهنئ القيادة بمناسبة نجاح عملية ولي العهد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رفع رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وأعرب الغامدي عن بالغ سروره وابتهاجه وجميع قيادات ومنسوبي سدايا بسلامة ولي العهد، سائلاً المولى عز وجل أن يديم عليه وافر الصحة والعافية، وأن يمده بعونه وتوفيقه عضداً لخادم الحرمين الشريفين لخدمة دينه ووطنه وأمَّته.