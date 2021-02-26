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رئيس «سدايا» يهنئ القيادة بمناسبة نجاح عملية ولي العهد

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جدة - خالد شويل - رفع رئيس الهيئة للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير بن عبدالعزيز.

وأعرب الغامدي عن بالغ سروره وابتهاجه وجميع قيادات ومنسوبي سدايا بسلامة ولي العهد، سائلاً المولى عز وجل أن يديم عليه وافر الصحة والعافية، وأن يمده بعونه وتوفيقه عضداً لخادم الحرمين الشريفين لخدمة دينه ووطنه وأمَّته.


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