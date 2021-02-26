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النائب العام يهنئ القيادة بسلامة ولي العهد

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جدة - خالد شويل - رفع النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب باسمه ونيابة عن جميع منسوبي النيابة العامة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير بن عبدالعزيز وللشعب السعودي كافة بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها ولي العهد وتكللت بالنجاح وخروجه من المستشفى سليماً معافاً، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على هذا الوطن الأمن والاستقرار والرخاء، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.


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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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