شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يهنئ القيادة بسلامة ولي العهد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رفع النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب باسمه ونيابة عن جميع منسوبي النيابة العامة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وللشعب السعودي كافة بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها ولي العهد وتكللت بالنجاح وخروجه من المستشفى سليماً معافاً، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على هذا الوطن الأمن والاستقرار والرخاء، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.