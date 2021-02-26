شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يتلقى تهنئة قيادة الكويت بنجاح عملية ولي العهد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- برقية من أمير دولة الكويت سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، (الخميس) أعرب فيها عن تهنئته لأخيه خادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز. وابتهل الصباح إلى الله أن يديم على خادم الحرمين وولي العهد -حفظهما الله- وافر الصحة وتمام العافية، ويحقق للمملكة العربية السعودية وشعبها كل التقدم والازدهار.

كما عبر ولي عهد دولة الكويت سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، في برقيتين مماثلتين عن تهنئتهما لخادم الحرمين الشريفين بنجاح العملية الجراحية التي أجراها سمو ولي العهد، سائلين المولى تعالى أن يديم عليهما موفور الصحة والعافية.