شكرا لقرائتكم خبر عن فهد وفهيد الحربي: جعلك سالماً غانماً دائماً يا ولي العهد والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - قال رجلا الأعمال فهد وفهيد بن جزاء الحربي، إن خروج ولي العهد من المستشفى فرحة للجميع، وإن هذا اليوم المبارك السعيد على المملكة العربية السعودية وشعبها وعلى كل من يحب المملكة. وأضاف فهد وفهيد الحربي لـ«الخليج 365» أن كل الوطن فرح بما شاهده وهو مغادرة ولي العهد -حفظه الله- المستشفى سالماً غانماً، ونحمد الله ونثني عليه أن أسبغ عليه الصحة والعافية وغادر المستشفى وهو يرفل بلباس الصحة، متمنين لسموه الكريم دوام الصحة والعافية وأن يحفظه بحفظه ورعايته.