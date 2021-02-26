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فهد وفهيد الحربي: جعلك سالماً غانماً دائماً يا ولي العهد

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جدة - خالد شويل - قال رجلا الأعمال فهد وفهيد بن جزاء الحربي، إن خروج ولي العهد من المستشفى فرحة للجميع، وإن هذا اليوم المبارك السعيد على المملكة العربية وشعبها وعلى كل من يحب المملكة. وأضاف فهد وفهيد الحربي لـ«الخليج 365» أن كل الوطن فرح بما شاهده وهو مغادرة ولي العهد -حفظه الله- المستشفى سالماً غانماً، ونحمد الله ونثني عليه أن أسبغ عليه الصحة والعافية وغادر المستشفى وهو يرفل بلباس الصحة، متمنين لسموه الكريم دوام الصحة والعافية وأن يحفظه بحفظه ورعايته.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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